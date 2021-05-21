Стали известны самые популярные смартфоны 2021 года

Аналитики исследовательской компании Counterpoint изучили данные о продажах смартфонов в 2021 году и составили рейтинг моделей по объёму продаж и по выручке. В тройке самых продаваемых смартфонов оказалась только продукция компании Apple.
iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro вместе
Смартфоны Apple оказались и самыми успешными по принесённой выручке, четыре первых места заняли модели 12 Pro Max, 12, 12 Pro и 11, за ними в топ-5 расположился Samsung Galaxy S21 5G. Прибыль, которую эти модели принесли производителям, объясняется высокой стоимостью, а не большим объёмом реализованных устройств.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал iPhone и компанию Apple. Он назвал владельцев «яблочных» смартфонов цифровыми рабами корпорации из Купертино. Предприниматель уверен, что Apple продаёт устаревшие девайсы слишком дорого.