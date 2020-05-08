Юрист разъяснил правила масочного режима для автовладельцев

https://static.news.ru/photo/1a3e1a34-914f-11ea-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим не обязывает автовладельцы надевать средства защиты, находясь внутри своего автомобиля. Машина — не является ни общественным местом, ни общественным транспортом, пояснил адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он пояснил, что передвигаться в маске не только закон не требует, но это и бессмысленно, к тому же является откровенной глупостью. Лучше дышать более свежим воздухом.

Сотрудник полиции может лишь попросить об этом. Однако такая просьба ни к чему не обязывает.

Тем не менее, маску необходимо всегда возить с собой.

Надо быть готовым общаться с инспектором в маске. В этом случае она не помешает. Потому что сотрудник полиции тоже может быть носителем вируса, сам того не подозревая. И здесь нужно думать о здоровье, — цитирует Радько радио Sputnik.

Кроме того, отметил юрист, маску нужно будет надеть при выходе из автомобиля. Она требуется в тех местах, где есть риск заразиться и где приходится общаться с незнакомыми людьми.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские певцы, актёры и шоумены записали серию видеообращений, в которых призвали россиян надевать маски в общественных местах. Продажа защитных средств началась на станциях столичного метро.