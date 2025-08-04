Юрист рассказала, можно ли курить в собственной квартире Юрист Александрова: курение в квартире разрешено, если оно не мешает соседям

Курение в собственной квартире не запрещено законом, однако важно, чтобы табачный дым не проникал в соседние помещения и не нарушал права других жильцов, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Она подчеркнула, что действующее законодательство не ограничивает курение в личном жилье, но обязывает соблюдать интересы окружающих.

Если сосед курит на личном балконе, он ничего не нарушает. Привлечь его к ответственности не получится, хотя в некоторых регионах власти и могут вводить дополнительные ограничения. А вот на общем балконе курить нельзя — это место общего пользования. Курить внутри своей квартиры можно, однако запах табака не должен выходить за пределы квартиры и нарушать право соседей на благоприятную окружающую среду, — пояснила Александрова.

Она отметила, что, согласно Жилищному кодексу РФ, жильцы обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы. Также юрист подчеркнула, что курение табака запрещено рядом с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга детей и молодежи.

Курение табака и никотинсодержащей продукции запрещено рядом с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга детей и молодежи, на пляжах, детских площадках, автозаправках, возле организаций торговли и общественного питания, на пассажирских платформах, у входов на вокзалы, аэропорты. Согласно п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, — резюмировала Александрова.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители России могут получить штраф, находясь в квартире. По его словам, наказать могут в том числе за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, а также за использование помещений не по назначению и несоблюдение требований к содержанию питомцев.