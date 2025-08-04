Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 11:38

Юрист рассказала, можно ли курить в собственной квартире

Юрист Александрова: курение в квартире разрешено, если оно не мешает соседям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курение в собственной квартире не запрещено законом, однако важно, чтобы табачный дым не проникал в соседние помещения и не нарушал права других жильцов, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Она подчеркнула, что действующее законодательство не ограничивает курение в личном жилье, но обязывает соблюдать интересы окружающих.

Если сосед курит на личном балконе, он ничего не нарушает. Привлечь его к ответственности не получится, хотя в некоторых регионах власти и могут вводить дополнительные ограничения. А вот на общем балконе курить нельзя — это место общего пользования. Курить внутри своей квартиры можно, однако запах табака не должен выходить за пределы квартиры и нарушать право соседей на благоприятную окружающую среду, — пояснила Александрова.

Она отметила, что, согласно Жилищному кодексу РФ, жильцы обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы. Также юрист подчеркнула, что курение табака запрещено рядом с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга детей и молодежи.

Курение табака и никотинсодержащей продукции запрещено рядом с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга детей и молодежи, на пляжах, детских площадках, автозаправках, возле организаций торговли и общественного питания, на пассажирских платформах, у входов на вокзалы, аэропорты. Согласно п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, — резюмировала Александрова.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители России могут получить штраф, находясь в квартире. По его словам, наказать могут в том числе за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, а также за использование помещений не по назначению и несоблюдение требований к содержанию питомцев.

курение
штрафы
квартиры
соседи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.