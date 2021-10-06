Юрист рассказал, как убрать пугающие предметы из подъезда

Если один из жильцов повесил в подъезде пугающие предметы, его соседям, которым это не нравится, следует обратиться в управляющую компанию, рассказал NEWS.ru юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. По его словам, подъезд дома — территория общего пользования.

Это места общего пользования, общедомовое имущество. Вообще, это находится в ведении управляющей компании, потому что ей передаются в управление коммуникации и места общего пользования, она несёт за них ответственность. Жильцам следует обратиться в управляющую компанию и заявить о том, что им это не нравится и чтобы это убрали, — рассказал эксперт.

Он отметил, что высшим органом в принятии решений в доме является общедомовое собрание, но по умолчанию текущее управление передаётся управляющей компании.

Ранее журналистка Анна Монгайт рассказала, что в её доме в одном из московских ЖК жилец вывесил в подъезде чучела животных. По её словам, соседи боятся снимать со стен анималистичный декор самостоятельно, так как предполагают, что их владелец может быть вооружён. Хозяина голов до сих пор не нашли.