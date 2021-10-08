Юрист поддержал позицию Верховного суда о пожизненном наказании педофилам

Верховный суд России поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов, ранее судимых за аналогичные преступления. Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов разделил эту позицию, аргументировав тем, что дети, женщины и старики требуют специальной защиты, передаёт «Царьград».

Я веду к тому, что дети, женщины, старики — это такой слой людей, которые требуют специальной защиты, потому что в силу своих физических способностей они себя защитить не могут. <...> Безусловно, с точки зрения отца маленького ребёнка я этот закон поддерживаю, — подчеркнул Краснов.

Он добавил, что позиция Верховного суда не стала для него неожиданностью, так как «это продолжение той правовой политики, которую ведёт государство на протяжении длительного времени». Краснов напомнил о недавно принятых поправках в Конституцию, которые предписаны защищать детей от преступлений, а также отстаивать их интересы. Юрист также привёл слова генпрокурора о том, что одной из первоочередных задач ведомства является защита прав и свобод детей.

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