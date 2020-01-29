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Позиция Министерства юстиции РФ, не нашедшего оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из списка иноагентов, является единственно верной с точки зрения законодательства.

Такое мнение высказал в беседе с RT почётный адвокат России, юрист-международник Валерий Ванин. Он напомнил, что Минюст изначально принял своё решение на основании фактов и конкретных сведений о том, что ФБК получил иностранное финансирование. Требовать от ведомства пересмотра этого решения «с юридической точки зрения необоснованно».

Ванин отметил, что исключения из списка иноагентов ФБК мог бы добиться только при наличии вступившего в законную силу судебного решения.

ФБК должен был давно обратиться в суд и получить заключение о том, что финансирования нет, если это так. И на основании решения, если факты получения денежных средств действительно не подтвердятся, Минюст исключит их из списка иностранных агентов, — рассказал юрист.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила RT о том, что Минюст не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией из списка иностранных агентов.

Как передавал NEWS.ru, ФБК уличили в финансировании из-за рубежа и включили в список иноагентов 9 октября 2019 года. Глава фонда Алексей Навальный заявил, что организация никогда не получала зарубежного финансирования. Однако, как следовало из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции, финансирование фонда осуществили американская компания Star-Doors.Com LLC и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденаса.