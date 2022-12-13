Юрист напомнил авиапассажирам об их правах при задержке рейсов Юрист Сапожникова рассказала о праве пассажиров задержанных рейсов на компенсацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры задержанных рейсов имеют право на компенсацию в размере 3% стоимости авиабилета и на 25% МРОТ за каждый час ожидания, рассказала «Сиб.фм» юрист Марина Сапожникова. Она пояснила, что этого можно добиться в случае, если задержка случилась из-за ошибки в расписании перелетов, а также если экипаж или борт самолета оказались не готовы к выполнению рейса. Возмещение можно получить и за моральный вред и убытки, вызванные задержкой перелета. Также компенсация полагается в случае отмены перелета из-за нерентабельности или отказа в посадке — в таком случае пассажиру обязаны выплатить полную стоимость билета.

У вас есть право на компенсацию морального вреда и возмещение убытков в связи с задержкой рейса (например, у вас сорвались заранее оплаченные экскурсии, вы опоздали на поезд, самолет и др.). Если рейс вообще отменили, то вам обязаны вернуть деньги за билет полностью, — рассказала Сапожникова.

Юрист уточнила, что авиакомпании не обязаны выплачивать штраф, если рейс задерживается из-за форс-мажорных обстоятельств, таких как плохая погода или неисправности воздушного судна. Также эксперт добавила, что спустя два часа задержки рейса пассажиры получают право на бесплатное хранение багажа, два телефонных звонка и сообщения по электронной почте, комнату матери и ребенка, напитки, а спустя четыре часа опоздания — горячее питание. Если перелет задерживают больше чем на восемь часов днем или шесть ночью, пассажирам полагается проживание в гостинице с бесплатным транспортом до нее и обратно.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ранее оказалось задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов. Большинство из них приходилось на долю Домодедово — там задержано 45 рейсов.