Языковой омбудсмен Украины потребовал изменить русский текст гимна Одессы

https://static.news.ru/photo/9506b5e4-ab77-11eb-bab1-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Изменить текст гимна Одессы, написанный на русском языке, потребовал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. Об этом сообщает издание «Страна».

Как заявил Креминь, гимн Одессы необходимо либо перевести на государственный язык страны, либо создать новый официальный гимн. Такую рекомендацию омбудсмен представил на этой неделе правительству Украины.

Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю. <...> Это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон, — заявил омбудсмен.

Креминь также сообщил, что недавно встречался с мэром Одессы Геннадием Трухановым, где также обсудил вопрос выполнения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка». В результате стороны пришли к выводу, что закон должен соблюдаться.

По словам омбудсмена, он также достиг договорённостей с одесскими властями относительно того, что в регионе будет учреждена должность нового заместителя главы Одесской госадминистрации, который будет отвечать за «гуманитарный профиль», в том числе за исполнение языкового законодательства.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после ознакомления с рекомендациями омбудсмена он вспомнил цитату писателя Исаака Бабеля и у него «мозг вместе с волосами поднялся дыбом». По словам градоначальника, он не видит необходимости менять гимн. Кроме того, по его мнению, за такую инициативу едва ли проголосует Одесский горсовет.

Наш гимн нам нравится, Одессу всё устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен, — резюмировал Труханов.

Он также отметил, что во время встречи с Креминем посоветовал ему отнестись к городу и проживающим в нём национальностям с уважением.

Ранее стало известно, что около 100% получивших гражданство РФ в 2020-м составили выходцы из бывших республик СССР. Большинство из них — представители Украины (62%).