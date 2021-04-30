Украинцы чаще всего получали гражданство РФ в 2020 году

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Около 100% получивших гражданство РФ в 2020-м составили выходцы из бывших республик СССР. Большинство из них — представители Украины (62%), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. В лидерах также уроженцы Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик — 640 тыс. человек. Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом, — говорится в сообщении.

Силовики отметили, что за последние пять лет число иностранцев, получающих паспорт РФ, увеличилось. Например, в 2020-м гражданство России получили свыше 656 тысяч человек, что на треть больше, чем годом ранее (497 тысяч человек). При этом за три месяца 2021-го документы выдали около 160 тысячам человек, примерно столько же, сколько за аналогичный период 2020-го.

Ранее сообщалось, что закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Запрет распространяется на сотрудников государственной охраны, таможенников, военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, глав российских регионов, работников МВД и СК, членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), а также на главу ЦБ и финансового омбудсмена.