https://static.news.ru/photo/7c10bce4-4659-11ea-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвинялся в избиении заключённого Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Дело было возбуждено после публикации соответствующей видеозаписи.

Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что Костюку также запрещено на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор бывшему замдиректора ФСИН Николаю Баринову. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Она отмечает, что адвокаты просили смягчить Баринову наказание, ссылаясь на то, что суд первой инстанции назначил срок на год больше, чем просило обвинение.