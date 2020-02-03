Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвинялся в избиении заключённого Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Дело было возбуждено после публикации соответствующей видеозаписи.
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Агентство уточняет, что Костюку также запрещено на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор бывшему замдиректора ФСИН Николаю Баринову. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Она отмечает, что адвокаты просили смягчить Баринову наказание, ссылаясь на то, что суд первой инстанции назначил срок на год больше, чем просило обвинение.
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