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19 июля 2025 в 05:00

Яркий акцент для клумбы! Многолетник «Потеха» цветет с июля по сентябрь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кореопсис ланцетовидный «Потеха» — яркий акцент для вашей клумбы! Преобразите свой сад с помощью кореопсиса ланцетовидного сорта «Потеха» — компактного и неприхотливого многолетника. Это растение образует ветвистые кустики высотой до 40 см, усыпанные яркими желтыми цветками с эффектным красно-коричневым кольцом в центре.

Почему стоит выбрать «Потеху»?

  • Длительное цветение — с июля по сентябрь.
  • Яркая окраска — контрастные цветки привлекают внимание и создают настроение.
  • Компактный размер — идеально подходит для бордюров и переднего плана клумб.
  • Морозоустойчивость — отлично зимует без укрытия.
  • Простота в уходе — не требует частого полива и подкормок.

Агротехника. Местоположение: солнечные участки. Почва: легкая, хорошо дренированная. Посев: семена высевают в мае в открытый грунт или холодный парник. Возможен подзимний посев. Посадка: расстояние между растениями — 20–30 см.

Кореопсис «Потеха» великолепно сочетается с декоративными злаками, эхинацеей, шалфеем и другими многолетниками. Используйте его для создания ярких пятен в цветниках или оформления садовых дорожек.

Дополнительные преимущества: привлекает бабочек и пчел, поддерживая биоразнообразие сада, устойчив к болезням и вредителям, отлично стоит в срезке, подходит для летних букетов.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

сады
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цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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