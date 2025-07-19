Яркий акцент для клумбы! Многолетник «Потеха» цветет с июля по сентябрь

Яркий акцент для клумбы! Многолетник «Потеха» цветет с июля по сентябрь

Кореопсис ланцетовидный «Потеха» — яркий акцент для вашей клумбы! Преобразите свой сад с помощью кореопсиса ланцетовидного сорта «Потеха» — компактного и неприхотливого многолетника. Это растение образует ветвистые кустики высотой до 40 см, усыпанные яркими желтыми цветками с эффектным красно-коричневым кольцом в центре.

Почему стоит выбрать «Потеху»?

Длительное цветение — с июля по сентябрь.

Яркая окраска — контрастные цветки привлекают внимание и создают настроение.

Компактный размер — идеально подходит для бордюров и переднего плана клумб.

Морозоустойчивость — отлично зимует без укрытия.

Простота в уходе — не требует частого полива и подкормок.

Агротехника. Местоположение: солнечные участки. Почва: легкая, хорошо дренированная. Посев: семена высевают в мае в открытый грунт или холодный парник. Возможен подзимний посев. Посадка: расстояние между растениями — 20–30 см.

Кореопсис «Потеха» великолепно сочетается с декоративными злаками, эхинацеей, шалфеем и другими многолетниками. Используйте его для создания ярких пятен в цветниках или оформления садовых дорожек.

Дополнительные преимущества: привлекает бабочек и пчел, поддерживая биоразнообразие сада, устойчив к болезням и вредителям, отлично стоит в срезке, подходит для летних букетов.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.