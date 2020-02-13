Количество преступлений с использованием IT-технологий в России выросло на 68,5% за 2019 год. Самый высокий уровень подобных правонарушений зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — более четверти всех преступлений в регионе были связаны с использованием компьютеров, смартфонов и банковских карт.
Обнародованную МВД РФ статистику по киберпреступности
Ряд специалистов считают, что статистика может не отражать реальную картину в этих субъектах РФ — жители могут просто не обращаться в полицию и не подавать заявлений. Также, по мнению некоторых экспертов, региональная локализация киберпреступлений является в принципе некорректной — преступник может быть в одном регионе, а его жертва в другом.
Как ранее писал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ анонсировала создание ресурса для сбора данных о кибермошенниках на базе Единого портала госуслуг.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен