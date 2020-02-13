https://static.news.ru/photo/d372cace-4e4f-11ea-a74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Forster/dpa/Global Look Press

Количество преступлений с использованием IT-технологий в России выросло на 68,5% за 2019 год. Самый высокий уровень подобных правонарушений зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — более четверти всех преступлений в регионе были связаны с использованием компьютеров, смартфонов и банковских карт.

Обнародованную МВД РФ статистику по киберпреступности приводят «Аргументы недели». Всего в 2019 году в России было совершено 294 тысячи преступных деяний в сфере IT. Меньше всего нарушений такого рода совершается в Ингушетии (4,4% от общего числа преступлений в регионе), Дагестане (3,5%) и Чечне (1,7%).

Ряд специалистов считают, что статистика может не отражать реальную картину в этих субъектах РФ — жители могут просто не обращаться в полицию и не подавать заявлений. Также, по мнению некоторых экспертов, региональная локализация киберпреступлений является в принципе некорректной — преступник может быть в одном регионе, а его жертва в другом.

Как ранее писал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ анонсировала создание ресурса для сбора данных о кибермошенниках на базе Единого портала госуслуг.