Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке

https://static.news.ru/photo/b601ddea-c04a-11eb-96be-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Детёныши валлисских овец и карликовых овец уэссан родились в Московском зоопарке, передаёт официальный портал мэра и правительства столицы. Сейчас ягнята живут вместе со своими матерями в отдельном вольере на территории контактной зоны для детей.

У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан — один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провёл первичный осмотр. Все трое новорождённых оказались здоровыми, — рассказала гендиректор заведения Светлана Акулова.

По её словам, самки самостоятельно ухаживают за потомством: вылизывают детёнышей, кормят молоком. Но ягнята пробуют и взрослую пищу — ветки с зелёными листьями и сено. Сначала они боялись приближаться к посетителям, но через некоторое время начали проявлять любопытство и стали обнюхивать гостей зоосада.

Сейчас ягнята с удовольствием общаются с гостями и даже разрешают чесать себя за ушком. Акулова добавила, что фото и видео о жизни детёнышей будут выкладывать в социальных сетях.

В зоопарке сейчас живут представители пяти пород овец: бордер-лейстер, валлиcской, уэссанской, эдильбаевской и четырёхрогой овцы святого Якова. Стадо насчитывает 20 особей.

Ранее сообщалось, что в дикой природе материковой Австралии впервые за три тысячи лет появились на свет детёныши тасманийского дьявола. Семь особей родились в национальном парке Баррингтон-Топс (штат Новый Южный Уэльс). В октябре 2020 года на этой территории выпустили 26 взрослых тасманийских дьяволов в надежде, что они начнут спариваться и размножаться.