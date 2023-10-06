«Я плачу»: актер Клюквин о кончине известного режиссера Вячеслава Максакова Актер Клюквин назвал умершего режиссера Максакова самым светлым человеком

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Александр Клюквин

Режиссер озвучивания Вячеслав Максаков был одним из самых добрых людей, сообщил NEWS.ru актер Александр Клюквин. Он подчеркнул, что после смерти Максакова «мир стал хуже».

Вячеслав Максаков был одним из самых светлых людей в моей жизни, один из самых добрых и самых памятливых. Он был очень хорошим режиссером, просто прелестный человек, почти святой. Скажу, что с его смертью мир стал хуже. <...> Мне жаль, я плачу в душе от этой новости, — сказал Клюквин.

По его словам, скончавшийся режиссер был тактичным, многое знал и умел, он уважал других актеров больше, чем себя, что является редким качеством у режиссеров.

Ранее 6 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в возрасте 76 лет скончался российский режиссер озвучивания Вячеслав Максаков. По данным канала, предварительной причиной смерти называется сердечный приступ. Как выяснил Mash сообщает, в последнее время Максаков болел бронхитом, но, несмотря на это, много выпивал.

Максаков известен работой по озвучке таких картин, как «Догма», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», а также «Евротур». Кроме того, зрители могли видеть его в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».