Mash: умер режиссер озвучки «Гарри Поттера» и «Догмы» Максаков

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Telegram-канал Mash сообщил, что в возрасте 76 лет скончался российский режиссер озвучивания Вячеслав Максаков. По данным канала, предварительной причиной смерти называется сердечный приступ.

Mash сообщает, что в последнее время Максаков болел бронхитом, но, несмотря на это, много выпивал.

Максаков участвовал в проектах по озвучке таких картин, как «Догма», «Кокаин» с Джонни Деппом, «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильма «Полярный экспресс» и других. Также он играл в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

Накануне стало известно о смерти народной артистки России Наталии Королевой. Ее не стало на 76-м году жизни. Актриса театра и телевидения ушла из жизни 3 октября, накануне гастролей, о причинах смерти не сообщается. Королева родилась в Свердловске 5 апреля 1948 года. На телеэкране отметилась ролями в сериалах «Кто, если не я?» и «Садовое кольцо».

30 сентября не стало и народного артиста России Виталия Коняева. Он скончался в возрасте 86 лет. Он всю жизнь прослужил в Малом театре. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова.