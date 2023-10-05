Умерла народная артистка России Наталия Королева Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни

Фото: dramteatr.ru

Наталия Королева

Народная артистка России, актриса театра и телевидения Наталия Королева умерла на 76-м году жизни, сообщает Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, где она работала. Актриса ушла из жизни 3 октября, накануне гастролей, о причинах смерти не сообщается.

Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм, — подчеркивается в сообщении.

Королева родилась в Свердловске 5 апреля 1948 года. В 1966-м окончила местное театральное училище, играла в городском ТЮЗе. Позже работала в Новочеркасске, Архангельске и Черкесске. В Иркутском драмтеатре играла с 1983 года. На телеэкране Королева отметилась ролями в сериалах «Кто, если не я?» и «Садовое кольцо».

Ее отпевание пройдет 7 октября в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви. Прощание с артисткой организуют в тот же день на основной сцене Иркутского драмтеатра.

Ранее сообщалось, что народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Коняев окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в Малый театр, где играл всю жизнь. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова. В 1974 году Коняев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1998-м стал народным артистом России.