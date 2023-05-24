«Я передумал»: климатолог отказался от переноса столицы в Сибирь Климатолог Кокорин отказался от своего предложения переносить столицу России в Сибирь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Климатолог Алексей Кокорин, который предложил перенести столицу России в Сибирь, отказался от своей идеи. В разговоре с «МК в Красноярске» он пояснил, что передумал. По его словам, уже сейчас в Сибири лето бывает настолько же жарким, как и в Москве, хоть и длится короче.

Но потом мне сказали, что лето в Сибири уже сейчас бывает жарким. Да, оно короче, чем в Москве, но высокие температуры наблюдаются и там. Поэтому я передумал, — заявил климатолог.

По словам Кокорина, перенести столицу в таком случае будет логичнее в Великий Устюг или Вологду. Он назвал мягкий климат и отсутствие засухи главными преимуществами этих городов. Эксперт также напомнил, что Иван Грозный когда-то задумывался о столице в Вологде.

Кроме того, Кокорин добавил, что сдержать глобальное потепление могут мощные извержения вулканов. Он пояснил, что пепел приводит к антипарниковому эффекту и похолоданию, когда попадает в стратосферу.

Кокорин ранее выступал за перенос столицы в Сибирь при потеплении климата на пять градусов. По его словам, альтернативой Москве могут стать Красноярск или Новосибирск.

В ответ на это ученый Александр Широв заявил, что перенос столицы будет сопряжен с массой трудностей и потребует серьезных усилий. Специалист высказал мнение, что сегодня первоочередными являются вопросы адаптации к изменениям климата.