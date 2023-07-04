Взрывы в Новой Москве, «Баба-яга» над Брянском: как ВСУ атакуют РФ 4 июля В столичном регионе отразили атаку БПЛА, Курскую и Брянскую области обстреляли

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Утром около 6:00 Telegram-канал «112» сообщил, что жители Новой Москвы услышали взрывы. Издание предположило, что российская ПВО сбила несколько беспилотников. Позднее в Минобороны РФ заявили, что 4 июля была пресечена попытка атаки пятью БПЛА по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Руководители Курской и Белгородской областей сообщили об обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ. Сколько дронов ликвидировали над Москвой, кто пострадал под Курском и Белгородом — в материале NEWS.ru.

Где заметили и сбили беспилотники в Московском регионе

Утром около 6:00 Telegram-канал «112» сообщил, что в Новой Москве слышны взрывы, предположительно российская ПВО уничтожила несколько беспилотников: на опубликованном в соцсетях ролике виден дым. Позже канал SHOT заявил, что два БПЛА уничтожены в районе села Валуево, а Telegram-канал Baza рассказал об атаке БПЛА на военную часть в подмосковной Кубинке в ночь на 4 июля. Первоначально Минобороны РФ данные публикации не комментировало.

Ближе к 6:30 агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавили два БПЛА, и еще один дрон сбили в Калужской области, все БПЛА направлялись в сторону столицы РФ.

При этом, по информации Mash, БПЛА, летевший в сторону военной части в Кубинке, сбили недалеко от военной части, пострадавших и разрушений нет. По данным ТАСС, был уничтожен дрон самолетного типа.

Примерно в 8:20 по московскому времени ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявило о четырех уничтоженных БПЛА в Новой Москве.

По информации «112», один из летевших в сторону Москву БПЛА упал на гараж в деревне Кривошеино (Новая Москва), после чего начался пожар. По данным SHOT, возгорание локализовали сотрудники МЧС, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Журналист Максим Кононенко сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали на его дом в Новой Москве, позже он опубликовал фото собранных деталей дронов.

«Прилетело по нам. Два взрыва. Первый в 6:22. Второй минуты через две. И обломки посыпались на крышу как будто стекло. Я пока ничего не нашел. Но слышал», — добавил Кононенко.

Нарушена ли работа аэропортов Москвы

Росавиация в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что по техническим причинам, «независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 5 часов утра. На запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово». Позже ограничения продлили до 08:00.

Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей, добавили в Росавиации. В 8 утра ведомство подчеркнуло, что аэропорт Внуково возобновил работу.

Как отреагировал мэр Москвы Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что 4 июля «совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы».

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — добавил градоначальник.

Что заявили в МИД России

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма».

«Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — отметила Захарова.

Официальный комментарий Минобороны

Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства отметило, что 4 июля «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы». По информации МО РФ, уничтожены четыре дрона на территории Новой Москвы, и еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — рассказали в МО РФ.

По данным военных, в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

ВСУ весь день обстреливали Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ 3 июля обстреляли ряд населенных пунктов региона: дважды село Троицкое в Кореневском районе, поселки Глушковского района, в том числе Елизаветовку и Теткино. Минобороны РФ данные сообщения не комментировало.

«Со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность. <...> Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки», — добавил Старовойт.

Он отметил, что в Теткино зафиксировано пять попаданий, пострадавших нет, один из домов получил сильные повреждения, еще в четырёх посечены фасады, кровли, разбиты окна.

«Всем обязательно окажем помощь в восстановлении. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность», — резюмировал Старовойт.

БПЛА «Валькирия» сбит над Белгородской областью

По информации Telegram-канала Baza, над Белгородской областью сбит разведывательный БПЛА «Валькирия. По информации ресурса, дрон был украинским, и его запустили со стороны села Бологовка Харьковской области, и около 15 часов дня силами ПВО его уничтожили в 11 км от границы, в районе села Карабаново. В результате падения обломков пострадавших нет.

Примерно в то же время в 27 км от границы с Украиной, около поселка Волоконовка, обнаружили украинский разведывательный дрон «Лелека-100», пострадавших при его падении также нет, подчеркнула Baza.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Валуйском городском округе сработала российская система ПВО — сбит БПЛА над селом Борки.

«Под обстрел ВСУ попало село Кукуевка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в 2 частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — добавил Гладков.

ВСУ сбросили три мины на Брянскую область

Telegram-канал Mash 4 июля сообщил, что минувшей ночью ВСУ сбросили три мины на приграничный пост в Суземском районе Брянской области. По данным ресурса, при атаке использовались дроны типа «Баба-яга» — это крупные БПЛА с большой грузоподъемностью. Минобороны эту информацию не комментировало.

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