«Вызывает беспокойство»: в Кремле отреагировали на рост смертности от COVID
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
12:37, 01 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство. По его словам, в Кремле следят за статистикой в регионах страны, передаёт ТАСС.
Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше, — сказал Песков.
В пятницу, 1 октября, число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.
Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что текущая волна коронавируса в России станет самой тяжёлой. Снижение заражений начнётся в ноябре, ситуация стабилизируется только к середине декабря. При этом, по его мнению, следующие волны будут переноситься легче, поскольку люди станут реже заболевать тяжёлой формой ковида.