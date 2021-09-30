«Вызывает беспокойство»: в Кремле отреагировали на рост смертности от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство. По его словам, в Кремле следят за статистикой в регионах страны, передаёт ТАСС.

Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше, — сказал Песков.

В пятницу, 1 октября, число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что текущая волна коронавируса в России станет самой тяжёлой. Снижение заражений начнётся в ноябре, ситуация стабилизируется только к середине декабря. При этом, по его мнению, следующие волны будут переноситься легче, поскольку люди станут реже заболевать тяжёлой формой ковида.