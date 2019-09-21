https://static.news.ru/photo/54e951d4-dd4b-11e9-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туристы из России во время путешествий, помимо отдыха, ищут острых ощущений и ценят поездки за возможность отвлечься от повседневных забот. Так считают 83% отдыхающих россиян.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Booking.com. В нём приняли участие 53 495 человек из 31 страны. 1989 из них — граждане РФ.

47% респондентов отправляются в путешествия в те места, где ещё не были их друзья. 42% хотят пожить в спокойной обстановке, 35% желают пережить приятные моменты из прошлого.

Как ранее писал News.ru, сервис Globehunters назвал достопримечательности, которые туристы чаще всего искали в 2019 году в Google.