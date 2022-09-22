«Вытирайте слезы»: освобожденные российские военные связались с близкими Освобожденные из плена российские военные связались с близкими

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие созвонились с родными и близкими по видеосвязи. Прибывшие на военный аэродром Чкаловский военные рассказали семьям, что в настоящий момент находятся в безопасности и в скором времени приедут домой.

Все хорошо, вытирайте слезы. Все нормально! — воскликнул один из офицеров.

Ранее 22 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Отмечалось, что все они уже доставлены на территорию страны и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь. Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращающихся в страну после нахождения в украинском плену. На кадре показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следующем в сторону России.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Также утверждалось, что среди обменянных был и экс-депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.