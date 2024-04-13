Высота воды в реке Урал побила рекорд 82-летней давности MK.RU: высота воды в реке Урал побила рекорд 1942 года

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 11,87 метра к вечеру 13 апреля, побив рекорд 1942 года, сообщает MK.RU. По данным издания, 82 года назад Урал поднимался до 11,85 метра.

Как пишет издание, два сантиметра превышения над предыдущим рекордом были пройдены за четыре часа. При этом абсолютный рекорд был достигнут в 1922 году и составил 12 метров.

Утром сообщалось, что уровень воды в реке вырос до 11,83 метра. До этого глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса заявлял, что уровень воды составляет 11,71 метра.

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры из затопленного Орска в Оренбургской области. Фотография сделана до затопления, а видео — после. Кадры удалось получить благодаря спутникам «Канопус-В» и «Метеор-М». На них видно прорыв дамбы в городе, а также территории, которые пострадали от воды.