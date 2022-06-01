Выпускникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ Психолог Хадарцева рассказала выпускникам, как не дойти на ЕГЭ до нервного срыва

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психолог Юлия Хадарцева в беседе с NEWS.ru посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи ЕГЭ, а также «поговорить с ребёнком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.

Она подчеркнула, что взрослые должны обеспечить детям максимально комфортные условия для подготовки к ЕГЭ — «настроить правильный режим труда и отдыха, они должны высыпаться, меньше нервничать, правильно питаться и быть в здоровом физическом состоянии».

Если ребёнок занервничал на ЕГЭ, стал что-то забывать, терять фокус внимания, тогда нужно заземлиться — почувствовать свои руки и ноги, на время перестать думать об экзамене, просто подышать и отключить мысли. Сделать медленный вдох и выдох, посмотреть на свои ладони. Затем снова вернуться в здесь и сейчас. Понять, что он находится в аудитории и ещё раз прочитать задание. Если у ребёнка есть большой страх, что он не наберёт большое количество баллов, объясните ему, что это не закончится катастрофой, — подчеркнула Хадарцева.

Психолог добавила, что необходимо объяснить ребёнку, что результат экзамена не изменит отношения родителей к нему — «они будут любить его таким, какой он есть в любом случае».

Если во время экзамена нахлынула неуверенность в себе, можно поддержать себя позитивными воспоминаниями. Пробежаться по всему удачным опыту своей жизни: олимпиаде, может быть вспомнить какие-то победы в спорт и все позитивные моменты, которые были в жизни ребёнка. Это очень мотивирует и настраивает на успех, — подытожила Хадарцева.

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