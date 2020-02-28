https://static.news.ru/photo/52fe29e6-5a26-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Вяземский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Советский и российский писатель Юрий Вяземский прокомментировал высказывание американского писателя, раскритиковавшего роман «Преступление и наказание». По его словам, эпилог Достоевского вышел «совершенно безобразным».

Я тоже не могу дочитывать, там совершенно безобразный эпилог, Достоевский просто схалтурил. Очень сильный роман. Как Бахтин объяснял: «Великая полифония Достоевского». А потом ему надо было заканчивать роман тем, как исцеляется Раскольников. И Фёдор Михайлович пишет эпилог совершенно не в своём стиле, всё притянуто за уши, назидательно и очень плохо, — заявил он в интервью «Москве 24».

По словам Вяземского, он понимает своего американского коллегу и выразил желание познакомиться с ним поближе. Среди других произведений, которые также невозможно дочитать до конца, писатель назвал «Войну и мир» Толстого.

Ранее американский автор детективных романов Джеймс Эллрой назвал роман писателя Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» той книгой, которую никак не может дочитать. По его словам, он несколько раз пытался это сделать, но так и не смог себя заставить, писал NEWS.ru.