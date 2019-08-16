https://static.news.ru/photo/2e4b6a8e-c0eb-11e9-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/le.aviateur/Global Look Press

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 Георгия Мурзина выписали из московской больницы. Об этом сообщил гендиректор компании-перевозчика «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Он лечится амбулаторно, всё с ним хорошо, — цитирует его ТАСС .

Пилот был госпитализирован 16 августа. У лётчика диагностированы ушибы груди.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После инцидента к медикам обратились 76 человек.

Ранее News.ru писал, что командир экстренно севшего А321 Дамир Юсупов совершил символический удар по мячу в матче шестого тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов».