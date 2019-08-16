Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 Георгия Мурзина выписали из московской больницы. Об этом сообщил гендиректор компании-перевозчика «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.
Он лечится амбулаторно, всё с ним хорошо, — цитирует его ТАСС.
Пилот был госпитализирован 16 августа. У лётчика диагностированы ушибы груди.
Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После инцидента к медикам обратились 76 человек.