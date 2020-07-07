Вспыхивающие аппараты ИВЛ производились на уральском заводе с нарушениями

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В работе Уральского приборостроительного завода, который занимается изготовлением приборов для искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» обнаружены нарушения. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

В ведомстве при этом подчеркнули, что, по предварительным данным, они не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Во время надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции лёгких „Авента-М“ эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем, не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями, — цитирует сообщение URA.ru.

Уральский приборостроительный завод, уточнили в Росздравнадзоре, перепроверяет аппараты «Авента-М», которыми пользуются медики. Агентству при этом не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии», входящего в структуру КРЭТ. Однако там пообещали ответить на все вопросы журналистов чуть позже.

Внеплановую проверку Уральского приборостроительного завода Росздравнадзор по Свердловской области инициировал 18 мая. Её целью было предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении этого аппарата.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций.

Работу проведут специалисты концерна совместно с медицинским персоналом. Эта проверка вызвана пожаром, случившимся 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Подобный пожар произошёл и в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. В результате инцидентов погибли шесть пациентов.

Как писал NEWS.ru, Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также подписала контракты о продаже в США терминалов для измерения температуры, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.