Вспомнил детство и сварил этот молочный кисель с клубникой — в семье все обалдели от вкуса

Вспомнил детство и сварил этот молочный кисель с клубникой — в семье все обалдели от вкуса

Я люблю простые рецепты, где все понятно. Вот один: клубника, молоко, крахмал и полчаса работы.

Ингредиенты

Клубника — 200 г, молоко — 1 л, крахмал — 3 ст. л., сахар — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я засыпаю клубнику сахаром и убираю в холодильник на пару часов, чтобы она дала сок. Потом сливаю этот сок в отдельную чашку, а ягоды пробиваю блендером в пюре. Тем временем подогреваю молоко, добавляю сахар и вливаю разведенный в половине стакана холодной воды крахмал, постоянно мешая.

Варю на слабом огне всего пару минут, снимаю и вмешиваю клубничное пюре. Разливаю по бокалам, охлаждаю, а перед подачей поливаю тем самым соком и украшаю свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — крахмал нужно разводить в холодном молоке, иначе комочков не избежать. Лично я добавил чуть больше ягод, чтобы кислинка была ярче. Идеально подавать с мятой и ложкой сметаны — получается настоящий ресторанный десерт.