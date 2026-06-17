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17 июня 2026 в 11:46

Вспомнил детство и сварил этот молочный кисель с клубникой — в семье все обалдели от вкуса

Фото: D-NEWS.ru
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Я люблю простые рецепты, где все понятно. Вот один: клубника, молоко, крахмал и полчаса работы.

Ингредиенты

Клубника — 200 г, молоко — 1 л, крахмал — 3 ст. л., сахар — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я засыпаю клубнику сахаром и убираю в холодильник на пару часов, чтобы она дала сок. Потом сливаю этот сок в отдельную чашку, а ягоды пробиваю блендером в пюре. Тем временем подогреваю молоко, добавляю сахар и вливаю разведенный в половине стакана холодной воды крахмал, постоянно мешая.

Варю на слабом огне всего пару минут, снимаю и вмешиваю клубничное пюре. Разливаю по бокалам, охлаждаю, а перед подачей поливаю тем самым соком и украшаю свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — крахмал нужно разводить в холодном молоке, иначе комочков не избежать. Лично я добавил чуть больше ягод, чтобы кислинка была ярче. Идеально подавать с мятой и ложкой сметаны — получается настоящий ресторанный десерт.

Проверено редакцией
Общество
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еда
кисель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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