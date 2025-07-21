Всего 4 ингредиента отделяют вас от вкуснейшего мороженого — готовим дома!

Всего 4 ингредиента отделяют вас от вкуснейшего мороженого — готовим дома!

Нежное и ароматное кофейное мороженое, которое легко приготовить дома. Всего несколько простых ингредиентов — и вкус насыщенного кофе подарит прохладу в жаркий день. Минимум усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты:

растворимый кофе — 15 г;

горячая вода — 60 г;

сахарная пудра — 100 г;

холодные сливки 33% — 200 г;

сгущенка — 70 г.

Приготовление:

Растворите кофе в горячей воде. Взбейте сливки с сахарной пудрой до пиков. Аккуратно соедините кофе с взбитыми сливками и сгущенкой. Переложите смесь в контейнер и заморозьте минимум на 4 часа.

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