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21 июля 2025 в 09:49

Всего 4 ингредиента отделяют вас от вкуснейшего мороженого — готовим дома!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное и ароматное кофейное мороженое, которое легко приготовить дома. Всего несколько простых ингредиентов — и вкус насыщенного кофе подарит прохладу в жаркий день. Минимум усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты:

  • растворимый кофе — 15 г;
  • горячая вода — 60 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • холодные сливки 33% — 200 г;
  • сгущенка — 70 г.

Приготовление:

  1. Растворите кофе в горячей воде.
  2. Взбейте сливки с сахарной пудрой до пиков.
  3. Аккуратно соедините кофе с взбитыми сливками и сгущенкой.
  4. Переложите смесь в контейнер и заморозьте минимум на 4 часа.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

еда
мороженое
кофе
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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