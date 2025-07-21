Всего 4 ингредиента отделяют вас от вкуснейшего мороженого — готовим дома!

Нежное и ароматное кофейное мороженое, которое легко приготовить дома. Всего несколько простых ингредиентов — и вкус насыщенного кофе подарит прохладу в жаркий день. Минимум усилий и максимум удовольствия.
Ингредиенты:
- растворимый кофе — 15 г;
- горячая вода — 60 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- холодные сливки 33% — 200 г;
- сгущенка — 70 г.
Приготовление:
- Растворите кофе в горячей воде.
- Взбейте сливки с сахарной пудрой до пиков.
- Аккуратно соедините кофе с взбитыми сливками и сгущенкой.
- Переложите смесь в контейнер и заморозьте минимум на 4 часа.
Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.