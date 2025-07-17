Все бегут готовить картофельные ньокки с базиликом сейчас: и вот почему

Все бегут готовить картофельные ньокки с базиликом сейчас: и вот почему

Картофельные ньокки — классика итальянской кухни, которую легко приготовить дома из простых продуктов. Эти миниатюрные клецки из картофеля и муки идеально сочетаются с базиликом и сливочным маслом. Ньокки вкусны и сытны, а приготовить их проще, чем кажется.

Ингредиенты

Картофель — 4–5 шт.

Мука — 4–6 ст. л.

Желток — 1 шт.

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Базилик (свежий или сушёный) — по вкусу

Сливочное масло — 2–3 ст. л.

Цедра лимона — по желанию

Сыр (для подачи) — по вкусу

Приготовление

Вымойте картофель и запеките его в духовке при 200 °С, уложив на противень с тонким слоем соли. Запекание занимает около 30–35 минут. Такой способ придаёт картофелю особенный вкус. Остудите картофель, очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Добавьте желток, измельчённый базилик, соль, перец и 1–2 ст. л. муки. Перемешайте. Выложите массу на присыпанную мукой поверхность и постепенно вмешивайте оставшуюся муку, пока тесто не перестанет сильно липнуть, оставаясь мягким. Разделите тесто на части, скатайте в колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Скатайте их в шарики. По желанию сделайте бороздки на ньокки вилкой — так соус лучше впитывается. Отварите ньокки в подсоленной кипящей воде. Они готовы, когда всплывут на поверхность (примерно 1 минута). Для подачи растопите сливочное масло на сковороде, добавьте несколько листьев базилика и прогрейте ньокки в масле пару минут. Подавайте горячими, посыпав тёртым сыром и цедрой лимона по желанию.

Картофельные ньокки с базиликом — простое и уютное блюдо, которое отлично разнообразит повседневный рацион. Попробуйте приготовить, чтобы убедиться сами!

Когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного, я всегда вспоминаю об этом рецепте. Шницель из свинины — это та самая золотая середина между повседневным блюдом и маленьким праздником.