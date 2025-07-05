Свиной шницель: хрустящее счастье на сковородке

Когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного, я всегда вспоминаю об этом рецепте. Шницель из свинины — это та самая золотая середина между повседневным блюдом и маленьким праздником.
Готовится он элементарно, а результат всегда вызывает восторг у домашних. Хрустящая панировка снаружи и сочное мясо внутри — что может быть лучше для сытного ужина?
Ингредиенты
- Свиная вырезка — 600 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — для панировки
- Панировочные сухари — 1 стакан
- Сливочное масло — 50 г
- Растительное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Мясо нарезаем поперек волокон толщиной 1 см, отбиваем до 0,5 см. Солим, перчим. Обваливаем в муке, затем в яйце и сухарях. Жарим на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. В конце добавляем кусочек сливочного масла для аромата. Подаем с долькой лимона и любимым гарниром — картофелем, овощами или свежим салатом. Получается невероятно вкусно!
Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится.