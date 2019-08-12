https://static.news.ru/photo/fce2526a-bd10-11e9-8128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Верховный суд рассмотрел дело о краже средств с банковского счёта с использованием персональных сведений и заключил, что суды не имеют права давать произвольную оценку доказательствам.

Решение было вынесено после жалоб клиентки Сбербанка, у которой в 2015 году украли со счёта 500 тысяч рублей. Женщина оспаривала отказ судов в возврате денег. Сначала их перечислили другой вкладчице, а после 413 тысяч присвоили неустановленные лица.

Заявительница заявляла, что клиентка банка, которой поступили её деньги, необоснованно обогатилась и потребовала, чтобы та вернула ей средства. Та, в свою очередь, говорила, что потеряла карту и сумму со счёта сняла не она.

Суд первой инстанции решил, что Сбербанк не располагал законными основаниями для отказа в проведении операции, так как в системе «Сбербанк Онлайн» были введены правильные идентификатор, логин и пароли. При этом в соответствии с условиями договора банковского счёта клиентом считается тот, кто правильно указал все данные. Суды первой и апелляционной инстанций не стали давать оценку обстоятельствам перечисления денег, возложив на истицу бремя доказывания увеличения стоимости имущества ответчицы и наличия у неё возможности использовать полученную сумму.

Апелляционная инстанция отказала во взыскании с ответчицы оставшихся на её счёте средств и постановила, что деньги можно потребовать только со Сбербанка. Однако ВС вынес иное решение, отметив, что оставшиеся от полумиллиона 87 тысяч рублей банку не принадлежат, поскольку находятся на счёте клиентки, не утратившей право распоряжаться вкладом.

ВС пояснил, что в случае требования взыскать неосновательное обогащение истец должен доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а тот — что у него есть законные основания для покупки или сбережения этого имущества либо обстоятельства, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату по закону.

Верховный суд заключил, что нижестоящие суды в ходе рассмотрения дела допустили серьёзные нарушения норм права, а их постановления не отвечают требованиям законности. Поэтому дело будет рассмотрено вновь, передаёт РАПСИ .

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