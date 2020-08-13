Врачи подтвердили коронавирус у вице-премьера Трутнева

https://static.news.ru/photo/8bc9f4d6-dd6f-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторный тест на коронавирус, сданный вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, дал положительный результат.

Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции <…> показали положительный результат, - сообщил ТАСС помощник заместителя председателя правительства Тимур Чернышёв.

Как писал NEWS.ru, 12 августа стало известно, что первый тест на наличие коронавирусной инфекции, сданный заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым накануне рабочей поездки на Дальний Восток, дал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора чиновник ушёл на самоизоляцию и продолжит работу в дистанционном режиме.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.

Также коронавирусом переболели несколько членов российского правительства, среди которых глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, писал NEWS.ru.