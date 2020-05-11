Врачи оценили состояние здоровья заразившегося коронавирусом Мишустина

https://static.news.ru/photo/574f8e26-937f-11ea-838f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России /twitter.com

Сотрудники государственного медицинского учреждения, в котором проходит лечение премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отмечают положительную динамику в состоянии здоровья политика.

Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья, — сообщил ТАСС пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин, оказавшийся на больничном после заражения коронавирусом, провёл видеосовещание по экономическим вопросам.