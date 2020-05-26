Врачи обратились к Путину с просьбой ввести мораторий на уголовные дела

Медики со всей страны направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили его ввести мораторий на уголовные дела в отношении врачей.
Авторы послания просят оградить всех медицинских сотрудников от исков пациентов и их родных в период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. В тексте письма указано, что речь идёт о статьях, которые предусматривают наказание за гибель человека по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью,
По словам врачей, ежедневно им приходится принимать не только медицинские, но и правовые решения. Помимо этого, они подвергают своё здоровье риску и не соблюдают режим труда и отдыха.
Как писал NEWS.ru, представители Минздрава ранее рассказали о страховых выплатах для заразившихся врачей.
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