Врачи обратились к Путину с просьбой ввести мораторий на уголовные дела

https://static.news.ru/photo/c64bc314-9f8f-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики со всей страны направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили его ввести мораторий на уголовные дела в отношении врачей.

Авторы послания просят оградить всех медицинских сотрудников от исков пациентов и их родных в период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. В тексте письма указано, что речь идёт о статьях, которые предусматривают наказание за гибель человека по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Lenta.ru.

По словам врачей, ежедневно им приходится принимать не только медицинские, но и правовые решения. Помимо этого, они подвергают своё здоровье риску и не соблюдают режим труда и отдыха.

Как писал NEWS.ru, представители Минздрава ранее рассказали о страховых выплатах для заразившихся врачей.