https://static.news.ru/photo/e6de81f8-4525-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Анализы доставленных ранее в Московскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус пациентов показали отрицательный результат, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

У всех госпитализированных были проявления ОРВИ, передаёт РИА Новости. При этом они в течение последних 14 дней приехали из Китая. В ведомстве отметили, что в настоящий момент на территории столицы не зафиксировано случаев коронавируса.

Как писал NEWS.ru, эпидемия пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.

В России зафиксировали два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая