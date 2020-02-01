Анализы доставленных ранее в Московскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус пациентов показали отрицательный результат, сообщили в городском департаменте здравоохранения.
У всех госпитализированных были проявления ОРВИ,
Как писал NEWS.ru, эпидемия пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.
В России зафиксировали два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая
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