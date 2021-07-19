Врач заявил, что женщины стали болеть COVID-19 чаще

Среди женщин заболеваемость COVID-19 увеличилась на 7%. При этом в больницу попадают невакцинированные представительницы прекрасного пола старше 50 лет. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко в Instagram.

По его словам, в больнице проанализировали поток больных и обнаружили, что в последнее время это преимущественно женщины. Они поступают на пятые сутки болезни в тяжёлом состоянии.

Мы отмечаем, что вирус существенно помолодел, женщин стало болеть на 7% больше, а подтверждённый ковид обнаруживается в 26% случаев чаще, — написал Вечорко.

Он добавил, что среди симптомов всё больше стали встречаться жалобы на желудочно-кишечный тракт и реже — на потерю обоняния и вкуса.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, перенёсший коронавирусную инфекцию, сразу после выздоровления может заразиться новым штаммом. Она добавила, что ряд специалистов допускает наличие перекрёстного иммунитета, но от всех штаммов организм не защищён на 100%.