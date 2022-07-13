Стало известно, что из-за подавления эмоций страдает щитовидная железа Доктор Бергман заявил, что подавление эмоций наносит вред щитовидной железе

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Диагностика заболеваний щитовидной железы

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, что в результате ограничения эмоций человек рискует навредить собственной щитовидной железе. По его словам, она взаимодействует с нервной системой человека, и «если страдает она — страдает и щитовидная железа».

Нервная система ведет двойной контроль за щитовидной железой, поэтому ее, кстати, называют самым эмоциональным органом. В случае подавления эмоций происходят нарушения в работе нервной системы, а следом за ней страдает и щитовидная железа, — отмечает он.

Бергман уточняет, что к подавлению эмоций могут привести несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей. Когда человек закрывается, терпит неудобства, принимает все, что хотел бы отвергнуть, он тем самым ограничивает свои эмоции, что в конечном счете наносит вред щитовидной железе.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что солнечный свет вырабатывает у мужчин гормон грелин, в результате чего у них возникает неконтролируемое чувство голода. В то же самое время у женщин подобная реакция не проявляется. Специалисты предполагают, что «гормон голода» у женщин блокируется при помощи эстрогена, тогда как у мужчин голод возникает в результате повреждения ДНК в клетках кожи.