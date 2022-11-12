Врач рассказала о спасительном режиме жизни для конца осени Терапевт Ярцева призвала больше спать и разнообразнее питаться в конце осени

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В переходный период между осенью и зимой все люди испытывают дефицит сна из-за короткого светового дня, рассказала в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Ирина Ярцева. Она посоветовала минимизировать выполнение других вечерних планов и ложиться пораньше спать.

Уже зимой все же бывает солнечная погода в течение дня, это спасает. Но сейчас организму тяжело работать. Поэтому ложиться нужно хотя бы в 22:00, а утром, проснувшись бодрым, хорошо бы делать зарядку. Пусть в пределах комнаты, но регулярно. Только так можно позитивно провести этот период с осенней погодой и коротким световым днем, — заметила Ярцева.

Врач порекомендовала перейти на более «лайтовый» режим жизни. Кроме того, она посоветовала разнообразнее питаться, добавляя в рацион овощи и фрукты согласно сезону, привезенные из ближнего зарубежья. По словам Ярцевой, нужно больше пить воды, помня при этом, что тонизирующие напитки (например, кофе) не помогут.

Также специалист призвала не мучать себя тренировками и сумасшедшими рабочими проектами. Так можно будет сохранить не только физическое здоровье, но и не позволить поглотить себя стрессовым состояниям.

Ранее терапевт, диетолог и преподаватель по питанию и здоровому образу жизни Елена Гарагуля рассказала, что богатые йодом рыба и морепродукты способны поднять настроение, а также повысить устойчивость к холодам. По словам нутрициолога, это особенно актуально для тех, кто плохо переносит сильный ветер и чаще других мёрзнет. Специалист также назвала самой антидепрессивной кашей овсяную, однако при условии, что она не содержит сладостей и в нее добавлен хороший кусок масла. Также полезным для настроения продуктом медик считает сало.