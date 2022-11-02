Диетолог назвала продукты для поднятия настроения и защиты от холодов Диетолог Гарагуля: поднять настроение и защитить от холодов помогут рыба, морепродукты и сало

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Богатые йодом рыба и морепродукты способны поднять настроение, а также повысить устойчивость к холодам, рассказала «МК в Новосибирске» терапевт, диетолог и преподаватель по питанию и здоровому образу жизни Елена Гарагуля. По словам нутрициолога, это особенно актуально для тех, кто плохо переносит сильный ветер и чаще других мёрзнет. Специалист также назвала самой антидепрессивной кашей овсяную, однако при условии, что она не содержит сладостей и в нее добавлен хороший кусок масла. Также полезным для настроения продуктом медик считает сало.

Рыба и морепродукты очень богаты йодом. Йод улучшает память, интеллектуальные способности в целом, это работает в любое время года, — пояснила Гарагуля.

По её словам, вопреки общепринятым убеждениям, йод можно принимать и в таблетках, поскольку он нормально усваивается в таком виде.

Что касается овсяной каши, то, как указывает диетолог, она является настоящим антидепрессантом и источником витамина D3, «который сейчас показан практически всем».

Медик также отметила, что сало без мясных прослоек не содержит никаких паразитов, а при употреблении с луком и чесноком является гарантией того, что паразиты не будут развиваться в организме человека.

Диетолог, доктор медицинских наук Елена Паравантес ранее рассказала о полезных свойствах помидора. В частности, она заявила, что за счет питательных веществ, входящих в состав томата, он может значительно снизить риск развития депрессии.