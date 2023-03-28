Врач рассказал, как помочь проглотившему предмет ребенку Врач Пружинин: постоянный контроль может обезопасить ребенка от проглатывания маленького предмета

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Ребенок может случайно засунуть в нос или в ухо маленький предмет или попытаться попробовать его и проглотить, поэтому за детьми необходим постоянный контроль, предупредил врач-педиатр Марк Пружинин. Он рассказал СМИ, что все потенциально опасные предметы должны располагаться вне досягаемости детей.

Маленькие дети любят все пробовать «на зубок» и в итоге глотают мелкие игрушки, иголки, батарейки и так далее. Избежать этого очень просто: ребенок должен находиться под постоянным родительским вниманием, и все опасные предметы необходимо убрать на недосягаемую для малыша высоту, — пояснил специалист.

Если же такая ситуация все же произошла, родителям следует вызвать скорую для оценки состояния ребенка и помощи. Педиатр посоветовал уложить ребенка в горизонтальное положение до приезда бригады и не пытаться самостоятельно извлечь инородный предмет. Опасны для организма маленькие батарейки, несмотря на свою округлую форму и отсутствие острых краев. Их проглатывание может привести к реакции окисления, что негативно скажется на стенках желудка и кишечника, поэтому их следует извлечь максимально быстро.

Покупайте качественные, крепкие игрушки в соответствии с возрастом ребенка. Игрушек не должно быть слишком много. Играйте вместе с ребенком, и это поможет избежать неприятных моментов, — заключил врач.

Педиатр Екатерина Кирюхина ранее предостерегла родителей от купания детей в воде с марганцовкой. Она пояснила, что вода сейчас хорошо обеззаражена, а марганцовка может оставить на коже ребенка ожоги.