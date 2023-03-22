Названы самые вредные советы бабушек, грозящие подкосить здоровье ребенка Педиатр Кирюхина предостерегла от купания ребенка в воде с марганцовкой

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Купание в воде с марганцовкой для обеззараживания кожи младенца является одним из вредных бабушкиных советов, которые могут навредить здоровью ребенка, рассказала врач-педиатр Екатерина Кирюхина. В разговоре с KP.RU она пояснила, что вода сейчас хорошо обеззаражена, а марганцовка может оставить на коже ребенка ожоги.

Для того, чтобы марганцовка сработала как антисептик, ее количество должно составлять 10 гр на 10 л воды. А это опаснейшая доза даже для взрослого, не говоря про младенца. Сегодня вода чаще всего хорошо обеззаражена и совершенно безопасна, — пояснила врач.

Кирюхина отметила, что не стоит прислушиваться к советам бабушек и кутать ребенка в одеяло, если дома или на улице тепло. По ее словам, в первые месяцы жизни младенца следует одевать чуть теплее, а после ориентироваться на собственные ощущения, так как терморегуляция детей схожа со взрослой. Педиатр посоветовал использовать три слоя одежды зимой, два весной и осенью и один летом. Следует выбирать такие вещи, в которых ребенок сможет свободно двигаться. Также детей не стоит крепко пеленать.

Кроме того, ни в коем случае не следует облизывать ложку или соску, а потом передавать ее ребенку. Педиатр посоветовала по возможности ограждать ребенка от подобных контактов, так как это чревато передачей вирусов, в том числе герпеса, гриппа и ОРВИ. Кроме того, Кирюхина отметила, что после полугода ребенок должен учиться есть самостоятельно — это помогает развивать интеллектуальные способности. Дети также должны есть столько, сколько им хочется, даже если родителю кажется, что этого недостаточно.

Во-первых, у малыша не формируется интерес к еде, что в будущем обязательно скажется на аппетите. Во-вторых, он не осознает, что он ест и в каких количествах, из-за чего возникает риск нездорового набора веса. В-третьих, ребенок не понимает, когда голоден или наелся. В-четвертых, есть риск подавиться или закашляться, — пояснила врач.

Кирюхина предостерегла от народных методов лечения, среди которых растирание ребенка водкой при температуре, прогревание груди картофельными лепешками и лечение кашля медом. Педиатр посоветовала следовать всем рекомендациям врача и не заниматься самолечением бабушкиным способом.

Врач-педиатр Екатерина Морозова ранее посоветовала соблюдать систематичность при закаливании детей. Специалист отметила, что это является одним из главных правил для положительного эффекта для здоровья и укрепления иммунитета.