Врач раскрыл неожиданные полезные свойства кофе Гастроэнтеролог Вязов: кофе защищает от меланомы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умеренное употребление кофе в объеме не более четырех чашек в день не вредно и может снизить риски развития меланомы, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в подкасте NEWS.ru. В доказательство своих слов он привел данные о странах с экваториальным климатом, где лучи солнца постоянно повреждают кожу. Кофе используется в этих государствах для профилактики кожных злокачественных новообразований среди населения.

В странах с экваториальным жарким климатом очень популярен кофе. Он снижает риск развития меланомы — рака кожи. Там очень высокая инсоляция, очень много солнца, поэтому это самая высокая зона по раку кожи. По этой причине жители таких стран пьют кофе, который прекрасно защищает их от меланомы, — заявил врач.

Также доктор отметил, что напитки на основе кофе позволяют снизить риск сахарного диабета, воспалительных процессов в печени и фиброза печени.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что кофе способен улучшать память. По словам специалиста, достаточно выпивать одну-две чашки кофе в день между приемами пищи. При этом Королева посоветовала не увлекаться напитком, так как он нарушает процесс усвоения магния.