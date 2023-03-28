Врач раскрыл опасность лишнего веса для сердца Кардиохирург Ершов: лишний вес повышает риск развития мерцательной аритмии

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Лишний вес опасен для здоровья, поскольку от индекса массы тела зависит риск развития фибрилляции предсердий, которую также называют мерцательной аритмией, рассказал «Газете.Ru» кардиохирург Владимир Ершов. По его словам, это заболевание может привести к образованию тромбов, что, в свою очередь, может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Это один из самых опасных видов аритмии, при котором сердце бьется хаотично и неравномерно, кровь не покидает сердечные камеры в полном объеме и происходит образование тромбов. В свою очередь, тромбоз может привести к инфаркту или инсульту, — объяснил Ершов.

Врач уточнил, что из-за лишнего веса сердцу приходится работать сильнее и биться чаще, что провоцирует нарушение его ритма. При этом мерцательная аритмия также может возникнуть из-за курения и употребления алкоголя. Эксперт уточнил, что лишний вес может стать причиной и других болезней сердца, а также спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

Кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, что для пожилых людей опасен пульс выше 80 ударов в минуту, поскольку он может спровоцировать инфаркт и ишемию. По ее словам, из-за высокого пульса сокращается кровоснабжение сердечной мышцы, что может представлять угрозу для людей в возрасте, у которых нередко бывает атеросклероз сосудов.