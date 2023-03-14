Раскрыта опасность высокого пульса для пожилых Кардиолог Маршинцева: пульс выше 80 ударов в минуту может спровоцировать инфаркт у пожилых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт измеряет давление

Для пожилых людей опасен пульс выше 80 ударов в минуту, поскольку он может спровоцировать инфаркт и ишемию, рассказала «Москве 24» кардиолог Юлия Маршинцева. По ее словам, из-за высокого пульса сокращается кровоснабжение сердечной мышцы, что может представлять угрозу для людей в возрасте, у которых нередко бывает атеросклероз и бляшки в сосудах.

Чем чаще сердце бьется, тем меньше оно само себя кровоснабжает <...> Учитывая, что у пожилых людей нередко бывают бляшки в сосудах, атеросклероз, то увеличение частоты сердцебиения и снижение питания сердца может привести к инфарктам, ишемии, — объяснила Маршинцева.

Врач уточнила, что в интервале между ударами сердце расслабляется, находясь в фазе диастолы. В этот момент усиливается кровоток по коронарным сосудам в сердечной мышце. Если пульс ускоряется, фаза диастолы укорачивается, в результате чего кровоснабжение сердца ухудшается, пояснила эксперт. Поэтому пожилым с пульсом выше 80 необходимо пить специальные лекарства, подобранные врачом. Она подчеркнула, что для людей старшего возраста идеальным является пульс в 60-70 ударов в минуту.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что укроп полезен для пожилых, поскольку помогает бороться со вздутием живота, что является нередкой проблемой людей в возрасте. Также он оказывает послабляющее и очищающее воздействие на кишечник и помогает бороться с запорами. Врач отметила, что у пожилых людей эта проблема возникает очень часто, поскольку они обычно ведут малоподвижный образ жизни, а их желудочно-кишечный тракт работает не в полную силу.