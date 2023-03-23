Врач перечислил показания к проколу пазух при гайморите Отоларинголог Горшков: прокол пазух при гайморите назначают только в запущенных случаях

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Пункцию пазух носа при гайморите назначают только в особо тяжелых и запущенных случаях, рассказал РИАМО отоларинголог Степан Горшков. По его словам, врач может назначить прокол, если воспаление сопровождается интенсивными головными болями, высокой температурой и значительным ухудшением состояния. Помимо того, пункция возможна, если лечение антибактериальными препаратами не дает результата, а также при наличии жидкости в гайморовом синусе и в случае нарастания симптомов интоксикации.

Пункция делается в редко, в особо тяжелых и запущенных случаях. Но пациенту после удаления гнойного содержимого становится значительно легче, — рассказал Горшков.

Лор уточнил, что для проведения пункции пазух носа не нужно ложиться в больницу. Прокол делается через носовой ход, однако пациент при этом не чувствует боли. Затем врач вытягивает из пазухи содержимое, после чего вводит в нее раствор антисептика. Промывание продолжается до тех пор, пока выходящая из носа жидкость не станет полностью чистой. При этом эксперт подчеркнул, что для лечения гайморита обычно оказывается достаточно антибактериальной терапии.

Отоларинголог Мария Шушина ранее рассказала, что при гайморите следует отказаться от термических процедур, таких как прогревание пазух носа яйцами или мешочками с солью. Врач заявила, что такой способ является опасным, так как усиливает воспалительные процессы.