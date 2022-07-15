Врач перечислил опасные для дачников растения Иммунолог Продеус перечислил опасные для выращивания растения

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Врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус в своем Telegram-канале рассказал об опасности для здоровья выращивания на даче целого ряда растений. По его словам, наибольший вред для организма несет борщевик — он способен оставить на человеческом теле ожоги разной степени тяжести.

Сок борщевика при попадании на кожу может быть опасен под солнцем. Солнечные лучи вызывают изменения в его химическом составе, в результате чего возникает солнечный ожог, вплоть до волдырей, — отмечает он.

С похожими последствиями может столкнуться человек, который выращивает крапиву. Иммунолог заявляет, что у 10-15% детей имеется повышенная чувствительность к содержащемуся в ней веществу, что также может вызвать ожог кожи.

Также Продеус говорит и об опасности выращивания растений с шипами, таких как роза, крыжовник и шиповник. Согласно его утверждениям, при уколе шипом можно заразиться грибком споротрихозом. С целью избежать последствий врач советует после появления ранки промыть ее перекисью водорода.

Наиболее неочевидным растением, которое способно нанести вред здоровью, специалист называет осоку.

У нее исключительно острый край, который может легко вызвать порезы и повреждения. Такие порезы очень долго заживают, потому что они достаточно глубокие и часто бывают инфицированы, — подчеркивает он.

Ранее врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила об опасности контактирования с дикими ежами. По ее словам, человек, который погладит это млекопитающее, может заразиться грибковыми заболеваниями, например стригущим лишаем.