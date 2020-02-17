https://static.news.ru/photo/d65ed93c-51b8-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piet Mall/imageBROKER.com/Global Look Press

В поселке Ныроб Пермского края врач поликлиники отказалась принимать пациента с ВИЧ.

Об этом рассказала президент организации «Выбор», член Общественной наблюдательной комиссии по правам осуждённых в Пермском крае Анна Каргапольцева. Она отправилась в поликлинику с обратившимся к ней мужчиной, заражённым ВИЧ, которому необходимы были лекарства.

Однако терапевт отказала им в консультации. Врач убежала в регистратуру и оттуда заявила, что Каргапольцева и её муж «наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают». Она потребовала, чтобы мужчина с ВИЧ не приближался к ней, так как она опасается заражения.

А этот пускай быстрее умрёт, — сказала медик о пациенте.

По факту случившегося региональный Минздрав начал проверку, передаёт «59.ру».

Ранее NEWS.ru писал о том, что фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных в России — это хорошая работа, которая заслуживает внимания. Так о документальной картине в разговоре с сотрудниками СМИ высказался пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.