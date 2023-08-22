Врач оценил риск передачи ВИЧ уколовшейся шприцем в каршеринге девочке Инфекционист Вознесенский: уколовшаяся в каршеринге девочка могла заразиться ВИЧ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Десятилетняя девочка, случайно уколовшаяся шприцем с мефедроном в автомобиле каршеринга в Москве, могла заразиться ВИЧ или вирусным гепатитом при наличии на игле их возбудителей, рассказал в беседе с Lenta.ru инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он также назвал реальным шанс, что все обойдется.

Специалист указал на высокую вероятность того, что девочка избежит заражения, поскольку инцидент был вовремя обнаружен.

Я надеюсь, была проведена экстренная профилактика этих заболеваний. Вероятность заражения не высока, но присутствует, — отметил врач.

21 августа в Москве десятилетняя девочка случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью во время поездки с отцом на автомобиле каршеринга. Экспертиза установила, что в шприце, оставленном в машине предыдущим арендатором, находилось наркотическое вещество мефедрон.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. В сервисе каршеринга, в автомобиле которого был оставлен шприц, начали внутреннюю проверку. Также в компании пообещали ввести новую систему рейтинга для точечной работы с нарушениями.