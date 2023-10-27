Врач назвала самую полезную для здоровья человека соль Врач Деревянко: для здоровья человека полезна йодированная соль

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Для здоровья человека полезна йодированная соль, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Ольга Деревянко. По ее словам, употребление такой соли может восполнить дефицит йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы.

Сегодня массовой профилактикой йодного дефицита является использование йодированной соли. Поэтому всех попрошу проверить дома, чтобы соль, которая у вас есть, была именно с пометкой «Йодированная»: ни морская, ни гималайская, — сказала Деревянко.

Врач отметила, что Россия является регионом йодного дефицита, поэтому жителям РФ наиболее важно употреблять такую соль. Препараты с йодом должны назначаться беременным женщинам и кормящим грудью, потому что это группа больше всего нуждается в этом микроэлементе, считает Деревянко.

Она подчеркнула, что в день человеку нужно лишь пять граммов йодированной соли. Во многих странах есть закон о всеобщем переходе на йодированную соль, и вопрос дефицита этого микроэлемента решен, но россиянам необходимо самим следить, какую соль они употребляют.

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Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что нарушить функционирование щитовидной железы может как дефицит йода в рационе питания, так и его избыток, вызванный бесконтрольным приемом добавок с этим микроэлементом. Она добавила, что йодом богаты морская рыба и другие морепродукты, и порекомендовала регулярно включать их в рацион.