Учёный назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/f6393f4c-9289-11ea-b132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад через месяц. Как заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, на динамике распространения COVID-19 положительно скажется ношение масок и перчаток.

Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке, — заявил он в интервью НСН.

Учёный отметил, что снижению эпидемии будет способствовать и летний период, а также то, как россияне выполняют правила. Это касается масочно-перчаточного режима и соблюдения мер самоизоляции.

Если бы те меры, которые принимает руководство страны, выполнялись неукоснительно, может быть, мы бы с вами уже давно ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны. У нас, чуть пригреет землю солнышко, мы — на шашлыки! Это никуда не годится! — пояснил Зуев.

В России по состоянию на 10 мая выявлено 198 676 случаев заболевания коронавирусом, 10 817 — в последние сутки. Более 31 тыс. человек выздоровели, 1827 умерли. В Москве 104 189 заболевших, 5667 выявлено за последние сутки. Более 12 тыс. выздоровели, 1010 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19.